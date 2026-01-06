Αλέξανδρος Βάρθης: «Από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον “χάρτη” των κακών»

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξανδρος Βάρθης μίλησε στον «Τηλεθεατή» για τη διαδρομή του από τους «καλούς» ρόλους της σχολής στους πιο σύνθετους τηλεοπτικούς χαρακτήρες, σημειώνοντας πως «από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον χάρτη των κακών».
  • Ο ηθοποιός εξήγησε ότι απολαμβάνει τους ρόλους των «κακών», καθώς του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζεται διαφορετικά από την πραγματική του ζωή, δηλώνοντας: «Μου αρέσει, γιατί δεν είμαι καθόλου έτσι στη ζωή μου».
  • Ο Βάρθης αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του, συνδυάζοντας τηλεοπτικά γυρίσματα και δύο θεατρικές παραστάσεις, δηλώνοντας: «Τα καταφέρνω, αλλά με πολλή αυπνία. Σε οριακό σημείο πια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλέξανδρος Βάρθης: «Από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον “χάρτη” των κακών»

Ο Αλέξανδρος Βάρθης, που συμμετέχει στη σειρά Grand Hotel, μίλησε στον «Τηλεθεατή» για τη διαδρομή του από τους «καλούς» ρόλους της σχολής στους πιο σύνθετους τηλεοπτικούς χαρακτήρες, αλλά και για τη σχέση του με τους «κακούς». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην προσπάθειά του να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί του αναθέτουν ρόλους «κακών», είπε: «Γιατί μάλλον αρέσουν και σ’ εμένα! Στη σχολή, πάντως, μου έδιναν πάντα τόσο καλούς ρόλους που οι καθηγητές μου έλεγαν πως είναι της μοίρας μου γραφτό να παίζω τα καλά παιδιά που πάντα σώζουν την κοπέλα. Να, όμως, που το θέατρο και η τηλεόραση αποφασίζουν από μόνα τους. Έτσι, από τους πρώτους ρόλους που έπαιξα ήταν ενός… παιδόφιλου. Στην τηλεόραση δε, από τις “Ψυχοκόρες” και μετά, με έχουν βάλει στον χάρτη των κακών».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι απολαμβάνει αυτούς τους ρόλους, γιατί του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζεται διαφορετικά από την πραγματική του ζωή. «Μου αρέσει, γιατί δεν είμαι καθόλου έτσι στη ζωή μου. Ειδικά από τότε που έκανα το γιο μου, θεωρώ πως έχω καθήκον να δημιουργήσω γι’ αυτόν ένα πρότυπο, ώστε να γίνει πρωτίστως καλός άνθρωπος, κι ύστερα, ας γίνει ό,τι θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του, καθώς συνδυάζει τηλεοπτικά γυρίσματα και θεατρικές παραστάσεις. Όπως τόνισε, «εκτός από τα γυρίσματα, παίζω και στο θέατρο “Μπέλλος”, σε δύο παραστάσεις: “Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα” και “Απόψε κανείς δεν πεθαίνει”, ένα έργο για το σεξ, τη βία, την εξουσία, την πίστη και την αγάπη. Τα καταφέρνω, αλλά με πολλή αυπνία. Σε οριακό σημείο πια. Θυμάμαι, όμως, που στον κορονοϊό είχαμε μείνει άνεργοι οι ηθοποιοί και μου αρέσει που τώρα βιώνω έναν… οργασμό δουλειάς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αγγελική Νικολούλη: Συγκλονισμένη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Όταν το είδα μου κόπηκε η αναπνοή»

Η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατο του φίλου της δ...
03:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αναστάσιος Ράμμος για την γέννηση της κόρης του: «Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό»

Ο Αναστάσιος Ράμμος βιώνει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, καθώς το πρωί της Παρ...
23:40 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Ταξίδι στην Ρώμη για την ηθοποιό – Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε από την Αιώνια Πόλη

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη, μοιράζοντας μέσα...
22:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βίκυ Καγιά: «Περάσαμε μία πολύ δύσκολη συναισθηματικά χρονιά…»

Την Βίκυ Καγιά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, με τις δηλώσεις της ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι