Ντόναλντ Τραμπ: Επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές για την ανοικοδόμηση της ενέργειας στη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας. Εκτιμάται ότι η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί σε λιγότερο από 18 μήνες.
  • Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ότι σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κούβας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ένταση και τις διεθνείς αντιδράσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές για την ανοικοδόμηση της ενέργειας στη Βενεζουέλα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσινγκτον δίνει στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, που έχει προκαλέσει ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις.

Μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει επιδότηση σε πετρελαϊκές εταιρείες, ώστε να ανοικοδομήσουν και να επαναφέρουν σε λειτουργία τις παλαιές ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Όπως τόνισε, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο των 18 μηνών.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρήματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ένα τεράστιο ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το επενδύσουν, για να αποζημιωθούν στη συνέχεια είτε από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω μελλοντικών εσόδων».

Αν και ο Τραμπ δεν αποκάλυψε το συνολικό κόστος του σχεδίου, υπογράμμισε ότι «θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά από τις εταιρείες», ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του πως «θα τα πάνε πολύ καλά. Και η χώρα θα τα πάει καλά». Το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα αποζημιώσει άμεσα τις εταιρείες ή αν η αποπληρωμή θα γίνει μέσω των μελλοντικών εσόδων, παραμένει ζήτημα που θα καθορίσει τις τελικές αποφάσεις των επενδυτών.

Παρά τη σιγουριά του Τραμπ, ο πετρελαϊκός κλάδος τηρεί επιφυλάξεις, επικαλούμενος το ιστορικό κρατικών απαλλοτριώσεων στη Βενεζουέλα, τις συνεχιζόμενες αμερικανικές κυρώσεις και το κλίμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι η αξιοποίηση των μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας «θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου», σημειώνοντας πως «μια Βενεζουέλα που παράγει πετρέλαιο είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κρατά χαμηλά τις τιμές». Σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 2,81 δολάρια το γαλόνι, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ότι σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Όπως δήλωσε, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος πάνω από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», είπε σε ομιλία του στη Βιρτζίνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κούβας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ένταση και τις διεθνείς αντιδράσεις για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

Οχηματοπομπή έπεσε σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, με συνέπεια ν...
01:35 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θέλει να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι θέλει να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τις...
00:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Yπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για Μαδούρο – Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικάνικων δυνάμεων

Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας τη ν...
23:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Η γραμμή υπεράσπισης, τα νομικά ζητήματα της σύλληψης, η δικαιοδοσία των ΗΠΑ και ο ρόλος των ενδιάμεσων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει την χρήση βίας από ένα κράτος μέλο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι