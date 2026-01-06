Ντόναλντ Τραμπ: Επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές για την ανοικοδόμηση της ενέργειας στη Βενεζουέλα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσινγκτον δίνει στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, που έχει προκαλέσει ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις.

Μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει επιδότηση σε πετρελαϊκές εταιρείες, ώστε να ανοικοδομήσουν και να επαναφέρουν σε λειτουργία τις παλαιές ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Όπως τόνισε, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο των 18 μηνών.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρήματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ένα τεράστιο ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το επενδύσουν, για να αποζημιωθούν στη συνέχεια είτε από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω μελλοντικών εσόδων».

Αν και ο Τραμπ δεν αποκάλυψε το συνολικό κόστος του σχεδίου, υπογράμμισε ότι «θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά από τις εταιρείες», ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του πως «θα τα πάνε πολύ καλά. Και η χώρα θα τα πάει καλά». Το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα αποζημιώσει άμεσα τις εταιρείες ή αν η αποπληρωμή θα γίνει μέσω των μελλοντικών εσόδων, παραμένει ζήτημα που θα καθορίσει τις τελικές αποφάσεις των επενδυτών.

Παρά τη σιγουριά του Τραμπ, ο πετρελαϊκός κλάδος τηρεί επιφυλάξεις, επικαλούμενος το ιστορικό κρατικών απαλλοτριώσεων στη Βενεζουέλα, τις συνεχιζόμενες αμερικανικές κυρώσεις και το κλίμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι η αξιοποίηση των μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας «θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου», σημειώνοντας πως «μια Βενεζουέλα που παράγει πετρέλαιο είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κρατά χαμηλά τις τιμές». Σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 2,81 δολάρια το γαλόνι, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ότι σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Όπως δήλωσε, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος πάνω από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», είπε σε ομιλία του στη Βιρτζίνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κούβας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ένταση και τις διεθνείς αντιδράσεις για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.