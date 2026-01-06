Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνοψη από το

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.
  • Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανδρών, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ. Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο Αμαλιάδα
Πηγή: Patrisnews.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανδρών.

Τροχαίο Αμαλιάδα
Πηγή: Patrisnews.gr

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

00:55 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη – Ήταν γόνος της οικογένειας με το γνωστό brand υποδημάτων

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομ...
00:25 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη περιστατικό κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντο...
00:10 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Παραδόθηκαν 3 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θανάτου του 30χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό – Ελεύθεροι οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ

Εξελίξεις  το βράδυ της Δευτέρας στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τ...
23:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

«Ξύπνησε» από το κώμα το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα – Διακομίστηκε από τον Βόλο στη Λάρισα

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς το 3χρονο παιδί από το...
