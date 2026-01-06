Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμαλιάδα έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανδρών.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και τους παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Αμαλιάδα Ηλείας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 5, 2026