«Ξύπνησε» από το κώμα το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα – Διακομίστηκε από τον Βόλο στη Λάρισα

  • Το 3χρονο παιδί από τον Βόλο, που νοσηλευόταν με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης, έχει πλέον «ξυπνήσει» από τον λήθαργο και δείχνει σημαντικά σημάδια ανάρρωσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
  • Το μικρό αγόρι είχε νοσήσει λίγο μετά τα Χριστούγεννα, διαγνώστηκε με γρίπη και εγκεφαλίτιδα στο «Αχιλλοπούλειο» Βόλου και διακομίστηκε στη Λάρισα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τρώει κανονικά και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η πορεία του είναι σταθερά βελτιούμενη και το εξιτήριο δεν είναι μακριά.
Ελπιδοφόρα είναι τα νέα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς το 3χρονο παιδί από τον Βόλο που είχε παρουσιάσει εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης δείχνει σημαντικά σημάδια ανάρρωσης.

Το μικρό αγόρι είχε νοσήσει λίγο μετά τα Χριστούγεννα και εισήχθη αρχικά στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, οι γιατροί διέγνωσαν γρίπη και εν συνεχεία εγκεφαλίτιδα, με αποτέλεσμα να κρίνουν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού αποκάλυψε ότι το 3χρονο έχει πλέον «ξυπνήσει» από τον λήθαργο, τρώει κανονικά και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Οι γιατροί τονίζουν πως η πορεία του είναι σταθερά βελτιούμενη, γεγονός που δίνει ελπίδα στους γονείς του ότι το εξιτήριο δεν είναι μακριά.

Το παιδάκι είχε εμφανίσει τις ημέρες των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό και εμέτους, γεγονός που ανησύχησε την οικογένεια, η οποία έσπευσε στο νοσοκομείο του Βόλου για να εξεταστεί από παιδίατρο. Η εισαγωγή του στην παιδιατρική κλινική έγινε στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ η μεταφορά του στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Δεκεμβρίου, ώστε να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.

Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέλαβαν εντατικά τη θεραπεία του, καθώς η εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίστηκε ως πολύ σοβαρή επιπλοκή. Πλέον, το παιδί ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος ώστε να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

