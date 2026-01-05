Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άντρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος χτύπησε τον πεζό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της τροχαίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.