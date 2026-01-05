Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας ο 37χρονος οδηγός που φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε σοβαρά πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το απόγευμα, με τον 37χρονο να εγκαταλείπει το σημείο. Ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
  • Ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από αναζητήσεις και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άντρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος χτύπησε τον πεζό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της τροχαίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:06 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα – Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ

«Η πολύ μεγάλη κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είν...
22:50 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουν αναλάβει την έρευνα για το χάος που δημιουργή...
22:38 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων – «Μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους

Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα νέα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα στέλνοντας...
20:46 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Στιγμές τρόμου για 21χρονη στον Βόλο – 60χρονος τη θώπευσε στη μέση του δρόμου

Έναν εφιάλτη στη μέση του δρόμου και μάλιστα μέρα – μεσημέρι, βίωσε 21χρονη κοπέλα στον Βόλο, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι