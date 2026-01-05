Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη»

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σκόρπισε τη θλίψη. Με το ήθος και τη δουλειά του είχε καταφέρει να ξεχωρίσει στον κόσμο των ΜΜΕ στην χώρα μας, και δικαιολογημένα του ανήκει ο τίτλος του «βασιλιά της πρωινής ενημέρωσης».

Από την ώρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, άνθρωποι που τον εκτιμούσαν, τον είχαν αγαπήσει και είχαν συναντηθεί μαζί του στα τηλεοπτικά πλατό, είτε μέσα από δηλώσεις τους είτε με αναρτήσεις τους, εκφράζουν την θλίψη τους για την απώλειά του.

Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό, όμορφο ταξίδι», ανέφερε η επιτυχημένη παρουσιάστρια για τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης.