Λάμπρος Κωνσταντάρας για την προσωπική του ζωή: «Εγώ μία χαρά είμαι, επομένως δεν έχω στόχους για κάποια εξέλιξη»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου. Ο παρουσιαστής μίλησε για το πώς πέρασε τις γιορτινές ημέρες, και εξομολογήθηκε πως ήταν ιδιαίτερες λόγω της πρόσφατης απώλειας του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Επίσης, ρωτήθηκε για την προσωπική του ζωή, σημειώνοντας πως δεν βάζει στόχους, καθώς «αν είναι να έρθει, θα έρθει μόνο του».

Μιλώντας για το πώς πέρασε τις τελευταίες ημέρες του 2025, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε ότι: «Πρώτη φορά στη ζωή μου που μπήκε το νέο έτος σε ξένη χώρα. Και ήταν πολύ ωραία, ήμουν με δύο πολύ αγαπημένους μου φίλους. Δεν τρελάθηκα πολύ, δεν μου άρεσε, γιατί φέτος ήταν μια ιδιαίτερη γιορτή και μία συνθήκη που δεν θα ήθελα η μητέρα μου να είναι μόνη της. Δεν ήταν ευτυχώς, αλλά είχα μία ενοχή που έφυγα!».

Σε ερώτηση για το αν έχει στόχους για εξέλιξη στο προσωπικό κομμάτι, ο παρουσιαστής απάντησε: «Εγώ μία χαρά είμαι, επομένως όχι, δεν έχω στόχους για κάποια εξέλιξη. Αν εννοείς για κάποια άλλη κατάσταση, στόχο δεν το έχω. Γιατί έχω μάθει, ότι άμα το βάζεις αυτό το πράγμα στόχο, δεν θα γίνει επειδή το έβαλες στόχο. Δηλαδή θα βάλω στόχο να παντρευτώ, εγγυημένη αποτυχία. Αν είναι να έρθει, θα έρθει μόνο του».