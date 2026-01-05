Συγκινεί η Βίκυ Χατζηβασιλείου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Εννέα χρόνια δίπλα σου έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη»

Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής πέθανε ύστερα από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου. Αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με συγκινητικές αναρτήσεις για τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη τη δεκαετία του ’90, πριν από λίγες ώρες πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη και βαθιά συγκινητική δημοσίευση για τον αείμνηστο παρουσιαστή.

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τον κόσμο μία σέλφι φωτογραφία που είχε τραβήξει με τον «βασιλιά» της πρωινής ενημέρωσης.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με μία λεζάντα, στην οποία έγραψε: «Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν. Απλώς αλλάζουν θέση μέσα μας. Εννέα χρόνια δίπλα σου έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη.

Έμαθα ότι το «καλημέρα» δεν είναι λέξη· είναι στάση ζωής. Να στέκεσαι όρθιος ακόμη κι όταν η μέρα σε λυγίζει. Να λες την αλήθεια με θάρρος αγνοώντας την επίγνωση ότι αυτή βαραίνει. Τώρα η φωνή σωπαίνει, μα ο απόηχος μένει.

Στις λέξεις που ειπώθηκαν, στις σιωπές που σεβάστηκαν, στα βλέμματα που έμαθαν να μην φοβούνται την αλήθεια. Ο χρόνος δεν σβήνει τους ανθρώπους που μας διαμόρφωσαν. Τους μετατρέπει σε πυξίδα. Θα την κρατήσω για πάντα μέσα μου Γιώργο.

Σε ευχαριστώ για το μαζί. Για το πριν. Για το πολύ και το λίγο. Γι αυτά που μοιραστήκαμε και για όσα με αξιοπρέπεια σιωπήσαμε. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου».