Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της: «Είχε μία βραδυκαρδία η μικρή, ήταν τυλιγμένη με τον ομφάλιο λώρο»

Το 2025 ήταν αναμφίβολα μία πολύ σημαντική χρονιά για την Άριελ Κωνσταντινίδη, καθώς έγινε μητέρα για τρίτη φορά. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο την κόρη της τον περασμένο Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις τον Μάρτιο του 2017 γέννησε τα πρώτα δύο της παιδιά, τους δίδυμους γιους της, Δαναό και Φοίβο.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έδωσε συνέντευξη στο «Happy Day», και σε αυτή μίλησε για τον ερχομό της κόρης της, αλλά και για τη δυσκολία που υπήρχε στη γέννηση του μωρού της.

Μιλώντας για το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής της, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Είμαστε πλήρεις, έτσι νιώθω. Ήθελα να βιώσω ξανά την εγκυμοσύνη, τη δημιουργία αυτού του νέου ανθρώπου, και που ξεκινάει από τη κοιλίτσα. Ενώ κάπως το είχα αποκλείσει ή μάλλον κοντοστεκόμουν, γιατί ακόμα ήθελα και το παραμύθι, ότι παντρεύομαι ξανά, κάνω ξανά οικογένεια, ξανά είναι ένα πλαίσιο, ενώ ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν είναι εντάξει αυτό».

Σχετικά με τη γέννηση του τρίτου της παιδιού, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε ότι: «Όλα πήγαιναν μια χαρά, είχα αρχίσει να έχω συσπάσεις, αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει η γυναικολόγος μου ότι ναι μεν γίνονται συσπάσεις, αλλά μετά είχε μία βραδυκαρδία η μικρή. Φάνηκε ότι η μικρή είχε δυσκολία στο να κατέβει. Τελικά ήταν τόσο τυλιγμένη στο λαιμό, στο χέρι και στο πόδι με τον λώρο, που είχε δυσκολία και με την καισαρική να την βγάλει».