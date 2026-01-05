Βενεζουέλα: Ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

FILE PHOTO: Venezuela's Vice President Delcy Rodriguez attends a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia, August 21, 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επισήμως προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα»

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Ο Μαδούρο, στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε για να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

23:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Η γραμμή υπεράσπισης, τα νομικά ζητήματα της σύλληψης, η δικαιοδοσία των ΗΠΑ και ο ρόλος των ενδιάμεσων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει την χρήση βίας από ένα κράτος μέλο...
22:20 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ...
21:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» – ΦΩΤΟ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ έστειλε μήνυμα ισχύος, αναρτώντας μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τρα...
21:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Όλα όσα έγιναν στα 40 λεπτά της πρώτης ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης – «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Περικυκλωμένοι από άνδρες ασφάλειας, με χειροπέδες και φορώντας ρούχα φυλακής, ο Νικολάς Μαδού...
