ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επιθυμούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα»

Σύνοψη από το

  • Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, υπερασπίστηκε την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου» κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, τους οποίους χαρακτήρισε καταζητούμενους από την αμερικανική δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πόλεμο, αλλά για εφαρμογή υφιστάμενων κατηγορητηρίων.
  • Ο κ. Γουόλτς περιέγραψε τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη φυγόδικο» και «παράνομο πρόεδρο», υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει καμία διεθνή νομιμοποίηση μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024. Επίσης, τον συνέδεσε με το «καρτέλ ντε λος Σόλες» και εγκληματικά δίκτυα που διεξάγουν «ανορθόδοξο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν «ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα» και επιδιώκουν «ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σημαντικό λαό της Βενεζουέλας». Ο κ. Γουόλτς υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, υπερασπίστηκε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας την πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου», με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, κατά δύο καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη: του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Βενεζουέλα: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά» είπε συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

Όπως τόνισε, δεν επρόκειτο για πόλεμο ούτε για κατοχή χώρας, αλλά για εφαρμογή υφιστάμενων και πολυετών κατηγορητηρίων.

Ο κ. Γουόλτς περιέγραψε τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη φυγόδικο» και «παράνομο πρόεδρο», υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει καμία διεθνή νομιμοποίηση, ιδίως μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024, οι οποίες -όπως ανέφερε- κρίθηκαν από έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ως πλήρως ανεπαρκείς ως προς τη διαφάνεια και την ακεραιότητα.

Υπενθύμισε ότι περισσότερα από 50 κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής, δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της επανεκλογής του.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ, ο κ. Μαδούρο ηγείται του «καρτέλ ντε λος Σόλες», που έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση, και συνεργάζεται με εγκληματικά δίκτυα όπως η «Τρεν ντε Αράγουα», τα οποία – κατά την Ουάσινγκτον- διεξάγουν «ανορθόδοξο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ μέσω των ναρκωτικών, της βίας και των παράνομων δραστηριοτήτων. Παρέπεμψε, επίσης, στην Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ για το 2025, η οποία καταγράφει τη Βενεζουέλα ως βασική οδό διακίνησης κοκαΐνης.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα. Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας, αλλά και για τους λαούς της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου, προϋποθέτει τη σταθεροποίηση της περιοχής και τη δημιουργία ενός πολύ καλύτερου και ασφαλέστερου περιβάλλοντος στη γειτονιά στην οποία ζούμε”, τόνισε.

Ο κ. Γουόλτς κατήγγειλε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Μαδούρο, σημειώνοντας ότι πάνω από οκτώ εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

“Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε στη διπλωματία μια ευκαιρία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλαπλές διεξόδους αποκλιμάκωσης. Επιχείρησε να μειώσει την ένταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις αποδεχθεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η ναρκοτρομοκρατία πρέπει να σταματήσει, ωστόσο αυτή συνεχίστηκε”, σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν “ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα”, δηλώνοντας πως δεν θα αποποιηθούν το δικαίωμά τους να προστατεύουν τους πολίτες τους και να αντιμετωπίσουν την ναρκοτρομοκρατία στο δυτικό ημισφαίριο.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σημαντικό λαό της Βενεζουέλας”, ανέφερε ο κ. Γουόλτς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 658 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Όλα τα ονόματα

Κυρανάκης: «Ο νέος ΚΟΚ απέδωσε – Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μήνυμα ισχύος από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» – ΦΩΤΟ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ έστειλε μήνυμα ισχύος, αναρτώντας μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τρα...
21:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Όλα όσα έγιναν στα 40 λεπτά της πρώτης ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης – «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Περικυκλωμένοι από άνδρες ασφάλειας, με χειροπέδες και φορώντας ρούχα φυλακής, ο Νικολάς Μαδού...
19:21 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: «Αθώος» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου – «Είμαι έντιμος άνθρωπος»

Ξεκίνησε πριν απο λίγα λεπτά η ακροαματική διαδικασία κατά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο ...
19:05 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τζέι Ντι Βανς: «Ένας τρελός προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι μου σπάζοντας τα παράθυρα με βαριοπούλα»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα ότι «ένας τρελός» προσπάθησε να διαρρήξει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι