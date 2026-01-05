Βενεζουέλα: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά» είπε συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

Σύνοψη από το

  • Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, καθώς βουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεσιμο πρόεδρο.
  • Τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, με τον γιο του έκπτωτου προέδρου, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, να εκφράζει την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο.
  • Ο Νικολασίτο διαβεβαίωσε πως ο πατέρας του και η μητριά του «θα επιστρέψουν», δηλώνοντας εμφανώς συγκινημένος: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά».
Σήφης Γαρυφαλάκης

Νικολάς Μαδούρο Γκέρα
φωτογραφία αρχείου - πηγή: EPA/Miguel Gutierrez

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») – ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας – ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο γιος του έκπτωτου προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) – εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος

17:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

16:50 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

20:07 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

21:32 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

