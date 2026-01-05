Καλά θα πάει κι αυτό: Επιστρέφει απόψε με ανατροπές – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», μεταδίδονται από Δευτέρα 5 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Η Ρόδω ανακαλύπτει τα γράμματα του Αλέκου και πανικοβάλλεται. Ο Γκίκας και ο Μάκης αναλαμβάνουν νυχτερινή δράση στην εταιρεία, και κάπου, σ’ ένα χωράφι, ένας «θησαυρός» περιμένει.

Στο μεταξύ, ο Νίκος αποκαλύπτει στην Κατερίνα το σκοτεινό παρελθόν της Τίνας, ενώ η Μιχαέλα και ο Πάρις βασανίζονται από όνειρα που ξυπνούν μνήμες.

Τι θα δούμε αναλυτικά από Δευτέρα εως Τετάρτη 

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 41ο. Ο Τζόνι προσπαθεί ανεπιτυχώς να κρύψει την ταραχή του, ενώ η Μιχαέλα προσπαθεί να συγκεντρωθεί στη συνεργασία της με τον Ερρίκο.

Ο Πάρις, φαίνεται να καταφέρνει να σταθεί ξανά στα πόδια του και ψάχνει απαντήσεις, καθώς όμως δυσκολεύεται να συνθέσει την αλήθεια, επικοινωνεί με την Ντιέγκο. Ο Απόλλωνας λαμβάνει ανησυχητικά νέα, ενώ η Ελισάβετ μπλέκει σ’ ένα επικίνδυνο φλερτ που μπορεί να τη μπερδέψει περισσότερο.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 42ο. Η Ρόδω ανακαλύπτει τα γράμματα του Αλέκου. Ο Τάσος παρακολουθεί την Κατερίνα και τον Στεργίου. Η Νάταλι συναντά τον Τζόνι στο γραφείο, ενώ παράλληλα ο Γκίκας και ο Μάκης αναλαμβάνουν νυχτερινή δράση στην εταιρεία.

Η Ντιέγκο βρίσκεται αντιμέτωπη με μυστικά που αναδύονται μέσα από γράμματα που δεν έπρεπε ποτέ να διαβαστούν. Και κάπου, σ’ ένα χωράφι, ένας «θησαυρός» περιμένει.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 43ο. Η Ρόδω βρίσκεται σε πανικό, πιστεύοντας πως ο Αλέκος έχει πεθάνει, καθώς δεν έχει νέα του, ενώ η Μιχαέλα και η Ελισάβετ κουβαλούν τις δικές τους σκέψεις και ανησυχίες και προσπαθούν μάταια να τη συνεφέρουν.

Ταυτόχρονα ο Νίκος εμφανίζεται απροειδοποίητα για να αποκαλύψει στην Κατερίνα το σκοτεινό παρελθόν, την απιστία και τα κρυφά σχέδια της Τίνας—πληροφορίες που κλυδωνίζουν τη δική της προσωπική ζωή.

Στην εταιρεία, η Τζίνι πιέζει τη Μιχαέλα να βοηθήσει τον Ερρίκο να «κάνει επιτέλους την κίνηση». Μιχαέλα και Πάρις βασανίζονται από όνειρα που ξυπνούν μνήμες και γεννούν νέα ερωτήματα.

