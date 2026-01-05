LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Όλες οι εξελίξεις

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οδηγούνται ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης στη Νέα Υόρκη, σε μια υπόθεση με βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να εμφανιστούν το μεσημέρι της Δευτέρας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν.

Κατηγορίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ναρκοτρομοκρατία και για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ ενώ και η Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορία για συμμετοχή στη συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης.

Η σύλληψή τους ήρθε έπειτα από εκστρατεία διάρκειας μηνών της κυβέρνησης Τραμπ με στόχο την απομάκρυνση του αυταρχικού, όπως χαρακτηρίζεται, ηγέτη.

Η μεταγωγή του

Το πρωί της Δευτέρας, ο Νικολάς Μαδούρο έφτασε στο ελικοδρόμιο του Μανχάταν, καθ’ οδόν προς το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ «Daniel Patrick Moynihan», όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση για να αντιμετωπίσει τις ομοσπονδιακές κατηγορίες.

HAPPENING NOW: Nicolás Maduro is escorted off a helicopter and into an armored vehicle by law enforcement, heading to a New York City courtroom for his arraignment. pic.twitter.com/XSeM300wEF — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Λίγο αργότερα, θωρακισμένο όχημα που μετέφερε τον ίδιο και τη σύζυγό του έφτασε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, με τον Μαδούρο να αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας. Το όχημα καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται με όπισθεν εντός του κτιρίου, υπό την επιτήρηση πρακτόρων της DEA.

Ο Μαδούρο είχε επιβιβαστεί λίγο νωρίτερα στο ελικόπτερο φορώντας μπεζ ένδυμα και έντονα πορτοκαλί παπούτσια και, μετά την προσγείωση, συνοδεύτηκε σε βαν για τη μεταφορά του.

Είχε προηγηθεί η μεταφορά του από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν, μια διαβόητη φυλακή, όπου κρατούνταν, με τον ίδιο να εμφανίζεται με χειροπέδες.

Η εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.