ΗΠΑ-Βενεζουέλα: «Αθώος» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου – «Είμαι έντιμος άνθρωπος»

Ξεκίνησε πριν απο λίγα λεπτά η ακροαματική διαδικασία κατά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο είπε στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», τόνισε σύμφωνα με το skynews.

«Είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας. Είμαι εντελώς αθώα», δήλωσε στο δικαστήριο η σύζυγος του Νικολά Μαδούρο, Σίλια Φλόρες.