ΗΠΑ-Βενεζουέλα: «Αθώος» δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστηρίου – «Είμαι έντιμος άνθρωπος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο, ΗΠΑ
πηγή: EPA/Stringer

Ξεκίνησε πριν απο λίγα λεπτά η ακροαματική διαδικασία κατά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, ο Μαδούρο είπε στο δικαστήριο ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», τόνισε σύμφωνα με το skynews.

«Είμαι η Σίλια Φλόρες Μαδούρο, η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας. Είμαι εντελώς αθώα», δήλωσε στο δικαστήριο η σύζυγος του Νικολά Μαδούρο, Σίλια Φλόρες.

 

19:05 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τζέι Ντι Βανς: «Ένας τρελός προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι μου σπάζοντας τα παράθυρα με βαριοπούλα»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα ότι «ένας τρελός» προσπάθησε να διαρρήξει...
18:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Θα τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Π...
18:38 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Αυτές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του ίδιου, της γυναίκας και του γιου του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βε...
18:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η αστυνομία διατάχθηκε να συλλάβει «όποιον στήριξε την ένοπλη επίθεση» των ΗΠΑ στη χώρα – Η επόμενη ημέρα στο Καράκας

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση στην Βενεζουέλα, μετά την επ...
