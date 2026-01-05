Η πρώτη αντίδραση των αγροτών της Νίκαιας μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη: «Δεν πιεζόμαστε – Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και αποφασίζουμε»

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες της Νίκαιας τηρούν στάση αναμονής έως την Τετάρτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τα κυβερνητικά μέτρα, δηλώνοντας ότι «δεν πιεζόμαστε» από τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Θα συζητήσουν τα μέτρα ως ένα μπλόκο για να καθορίσουν τη στάση τους.
  • Οι αγρότες διακρίνουν «αμηχανία» στις τάξεις της κυβέρνησης και τονίζουν ότι πρέπει να δοθούν λύσεις στα «αιτήματα επιβίωσης» τους. Επισημαίνουν ότι έχουν υπομονή και δεν θα φύγουν με άδεια χέρια.
  • Η πανελλαδική απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και Παρασκευή προκαλεί «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Ρίζο Μαρούδα. Απορρίπτουν τις θεωρίες περί «ξυλόλιου» και δηλώνουν πως 4.000-5.000 τρακτέρ βρίσκονται μόνο στη Θεσσαλία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Η πρώτη αντίδραση των αγροτών της Νίκαιας μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη: «Δεν πιεζόμαστε – Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και αποφασίζουμε»

Στάση αναμονής έως και την Τετάρτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης, τηρούν οι αγρότες στη Νίκαια, οι οποίοι απαντούν στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη αναφέροντας ότι «δεν πιεζόμαστε» και ότι «η πανελλαδική απόφαση για κλιμάκωση έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση».

Οι αγρότες, που βρίσκονται στην 37η ημέρα κινητοποιήσεων, επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύσεις και κάνουν λόγο για «αιτήματα επιβίωσης».

Στο εκ νέου κάλεσμα για διάλογο του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας διακρίνουν – όπως λένε – αμηχανία στις τάξεις της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι θα περιμένουν έως την Τετάρτη ώστε να ακούσουν την εξειδίκευση των μέτρων και, εν συνεχεία, θα συνεκτιμήσουν όλοι μαζί για το αν θα υπάρξει παράθυρο διαλόγου ή όχι, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thesspost.gr.

«Την Τετάρτη που η κυβέρνηση θα κάνει εξειδίκευση των μέτρων θα τα συζητήσουμε όλοι μαζί σαν ένα μπλόκο και ανάλογα θα καθορίσουμε τη στάση μας. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα γίνονται συνελεύσεις σε βασικά μπλόκα για να υλοποιήσουμε την απόφαση που είναι η κλιμάκωση, Πέμπτη και Παρασκευή», σημείωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε ως «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση τη μαζική συμμετοχή αγροτών στην τρίτη – από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων – πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, ενώ απάντησε και στη… θεωρία ξυλολίου, στην οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η απόφαση από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φαίνεται από τις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσπάθησε σήμερα να ενεργοποιήσει για ακόμη μια φορά κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες αναφέροντας όπως λέει θεωρίες περί ξυλόλιου ενώ όλη η κοινωνία ξέρει ποιος κλείνει τους δρόμους. Θέλουμε να του πούμε ότι 4.000 – 5.000 τρακτέρ είναι μόνο στη Θεσσαλία», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Αντέχουμε. Εμείς δεν νιώθουμε πίεση, εμείς έχουμε υπομονή. Ξέρουμε ότι δεν θα φύγουμε από εδώ με άδεια χέρια, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να αφήσουν τα plan b και τα plan c, να ικανοποιήσουν τουλάχιστον τα βασικά μας αιτήματα, που είναι αιτήματα επιβίωσης».

