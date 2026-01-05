Στη δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας – Η νέα κοινή πλατφόρμα με Ένοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά στη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος. Θα αποτελέσει «κοινή πλατφόρμα» συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη Frontex.
  • Παράλληλα, υλοποιείται το εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» με προμήθεια τεχνολογίας αιχμής και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για το Λιμενικό Σώμα. Τα νέα μέσα θα συντονίζονται επιχειρησιακά από το Κέντρο Επιχειρήσεων για ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
  • Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο θα ενισχύσει την αστυνόμευση των ελληνικών θαλασσών, την προστασία της ΑΟΖ και του θαλάσσιου πλούτου της χώρας. Θα απαντήσει αποτελεσματικά στις σύγχρονες απειλές και στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πειραιάς- Λιμενικό

Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και του συντονισμού του Λιμενικού Σώματος σε όλο το φάσμα των θαλάσσιων αποστολών του.

Όπως δηλώνει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο «Βήμα», το νέο Κέντρο θα αποτελέσει τον πυρήνα μιας «κοινής πλατφόρμας» συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη Frontex, αναβαθμίζοντας δραστικά την επιτήρηση και τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στη θάλασσα.

Παράλληλα, ο υπουργός αναδεικνύει τη σημασία της υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», που προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και υπερσύγχρονων πλωτών μέσων για το Λιμενικό Σώμα. Τα νέα σκάφη και τα ψηφιακά συστήματα θα συντονίζονται επιχειρησιακά από το Κέντρο Επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και ταχύτερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

«Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος τα πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα», τονίζει ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση αυτή συνδέεται άμεσα με τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Όπως επισημαίνει, το νέο επιχειρησιακό μοντέλο θα ενισχύσει την αστυνόμευση των ελληνικών θαλασσών, την προστασία των θαλάσσιων πάρκων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, της αλιείας και συνολικά του θαλάσσιου πλούτου της χώρας.

«Έτσι θα απαντήσουμε αποτελεσματικά στις σύγχρονες απειλές και στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη διαλειτουργικότητα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς», καταλήγει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:50 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλώς κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα

Πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον πρωτο...
14:54 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για το πρόβλημα με τις συχνότητες του FIR Αθηνών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο...
14:42 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Συγκροτείται άμεσα 5μελής επιτροπή διερεύνησης – Τι είπε για τη Βενεζουέλα

Για το «μπλακ άουτ» που συνέβη την Κυριακή στα αεροδρόμια, τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά κ...
14:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες: Δεν υπάρχει άλλη υπομονή – Η εξειδίκευση των μέτρων την Τετάρτη και το σχέδιο απομάκρυνσης των τρακτέρ

«Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο… και πέντε». Με αυτή ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι