Στη δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας – Η νέα κοινή πλατφόρμα με Ένοπλες Δυνάμεις και Frontex

Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και του συντονισμού του Λιμενικού Σώματος σε όλο το φάσμα των θαλάσσιων αποστολών του.

Όπως δηλώνει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο «Βήμα», το νέο Κέντρο θα αποτελέσει τον πυρήνα μιας «κοινής πλατφόρμας» συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη Frontex, αναβαθμίζοντας δραστικά την επιτήρηση και τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στη θάλασσα.

Παράλληλα, ο υπουργός αναδεικνύει τη σημασία της υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», που προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και υπερσύγχρονων πλωτών μέσων για το Λιμενικό Σώμα. Τα νέα σκάφη και τα ψηφιακά συστήματα θα συντονίζονται επιχειρησιακά από το Κέντρο Επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και ταχύτερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

«Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος τα πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα», τονίζει ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση αυτή συνδέεται άμεσα με τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Όπως επισημαίνει, το νέο επιχειρησιακό μοντέλο θα ενισχύσει την αστυνόμευση των ελληνικών θαλασσών, την προστασία των θαλάσσιων πάρκων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, της αλιείας και συνολικά του θαλάσσιου πλούτου της χώρας.

«Έτσι θα απαντήσουμε αποτελεσματικά στις σύγχρονες απειλές και στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη διαλειτουργικότητα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς», καταλήγει ο υπουργός Ναυτιλίας.