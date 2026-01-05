Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: «Μας τάραξε όλους, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Η χρονιά δεν μπήκε με ευχάριστες ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Με την είδηση τη χθεσινή που για εμάς τους ανθρώπους της τηλεόρασης, για όλο τον κόσμο, μας τάραξε, μας στεναχώρησε πολύ, για τον Γιώργο Παπαδάκη… Μόλις έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής, έφυγε από τη ζωή».

«Εγώ δεν το πιστεύω. Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί. Το λες, αλλά δεν το πιστεύεις. Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια» πρόσθεσε.

12:13 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

