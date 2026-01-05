Κραν Μοντανά: «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;» – Οργή στον ελβετικό Τύπο μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων

  • Αυξάνονται οι πιέσεις για απαντήσεις σχετικά με την πυρκαγιά σε μπαρ στην Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, μετά την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.
  • Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ. Οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
  • Κλιμακώνεται η οργή στον ελβετικό Τύπο, με την εφημερίδα Blick να διερωτάται «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;». Εγείρονται ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας και τα υλικά μόνωσης.
Ο κ. Moretti και η σύζυγός του Jessica, οι οποίοι άνοιξαν το μπαρ Le Constellation το 2015

Αυξάνονται σήμερα οι πιέσεις να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ του ελβετικού προορισμού για σκι, Κραν Μοντανά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν έφηβοι.

Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές

Το αλπικό χωριό, που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλέ, κατακλύστηκε χθες από συλλυπητήρια μηνύματα προερχόμενα από ηγέτες και προσωπικότητες – από τον πάπα Λέοντα μέχρι τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ.

Le Constellation Ελβετία Κραν Μοντανά φωτιά
Το BBC Verify επαλήθευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν αναμμένα βεγγαλικά κολλημένα σε μπουκάλια μέσα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Le Constellation.

Ποινική έρευνα

Οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Χθες Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν τη σύλληψή τους και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος διαφυγής τους στο εξωτερικό.

Σήμερα το πρωί η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση.

Φωτογραφία: Reuters

«Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες που θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ «Le Constellation», όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών, και τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Φωτογραφία: Reuters

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους».

Ο Σαλβίνι είπε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου του μπαρ και αμφισβήτησε τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και το αν υπήρξαν αρκετοί έλεγχοι.

Σιωπηλή πομπή

Η Αΐκα Σαζπάζ, κάτοικος της περιοχής η οποία συμμετείχε σε μια σιωπηλή πομπή στη μνήμη των θυμάτων σε όλη την πόλη χθες Κυριακή, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το καλό των επόμενων γενεών.

«Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και η έρευνα θα πρέπει να είναι ενδελεχής, γιατί είναι τόσο απίστευτο», έκρινε.

Φωτογραφία: AP

Μια άλλη ελβετική εφημερίδα, η Tages-Anzeiger, έγραψε ότι θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους για τα όρια ηλικίας στα μπαρ, για το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο και για τον κανονισμό που αφορά τα αποκαλούμενα «κεριά συντριβάνια» και τη χρήση τους.

Ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε μια δεκαετία και ότι τα πάντα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι αρχές του Βαλέ ανακοίνωσαν ότι οι ερευνητές ελέγχουν αν το μπαρ είχε περάσει από την ετήσια επιθεώρηση κτιρίου, αλλά η πόλη δεν είχε εκφράσει στο καντόνι ανησυχίες ή προβλήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του χώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

