Ολυμπιακός: Δανεικός στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο

  Ο Κώστας Αντετοκούνμπο παραχωρήθηκε δανεικός στον Άρη από τον Ολυμπιακό, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του έως το τέλος της σεζόν.
  Ο 28χρονος σέντερ δεν μπόρεσε να προσφέρει τ' αναμενόμενα στους «ερυθρόλευκους» και κρίθηκε καλύτερο να παραχωρηθεί για να έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.
  Στη Euroleague, ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς από τα 18 του Ολυμπιακού, καταγράφοντας μέσο όρο 1,3 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 5:24 λεπτά.
Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να προσφέρει τ’ αναμενόμενα στον Ολυμπιακό και με την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς στο «5», κρίθηκε καλύτερο για τον ίδιο τον 28χρονο σέντερ να παραχωρηθεί υπό μορφή δανεισμού σε μία ομάδα που θα έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, δανεικός έως το τέλος της σεζόν, καθώς η διοίκηση της ομάδας του Πειραιά τα βρήκε σε όλα με αυτή της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στη Euroleague, o Κώστας Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε μόνο σε τρία ματς από τα 18 που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός (έχει αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ της 14ης αγωνιστικής), έχοντας μ.ο. 1,3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ σε 5:24 λεπτά μέσο όρο.

Σε αυτά τα 3 ματς ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε συνολικά στο παρκέ για 16:13 λεπτά, πέτυχε 4 πόντους με 2/2 δίποντα και 0/2 βολές, μάζεψε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 1 λάθος, ενώ είχε και 4 κερδισμένα φάουλ.

Ήταν ήδη άδικο για τον Κώστα Αντετοκούνμπο να παρακολουθεί από τον πάγκο την πλειονότητα των αγώνων του Ολυμπιακού και τώρα θα έχει την ευκαιρία για αγωνιστικό χρόνο και βελτίωση στον Άρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

