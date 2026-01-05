Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο Γουδή – Οι ώρες που θα είναι ανοικτό

Σύνοψη από το

  • Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Γουδή επαναλειτουργεί από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, με την υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή να είναι και πάλι προσβάσιμη στους δημότες.
  • Η υπαίθρια πισίνα παραδίδεται και πάλι στους αθλούμενους πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους, ως ένας ζωτικός χώρος άθλησης αλλά και ως ένα μοναδικό σημείο συνάντησης και ευεξίας για όλες τις ηλικίες.
  • Το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι ανοιχτό από 09:00 έως 18:30.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γουδή

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους αθλούμενους δημότες και κατοίκους της πόλης ότι από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 επαναλειτουργεί η υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται εντός του αθλητικού συγκροτήματος στο Γουδή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το κολυμβητήριο στο Γουδή επανεντάσσεται στον αθλητικό χάρτη της πόλης. Επιστρέφει ασφαλές, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους. Με την αρχή του νέου χρόνου, κάνουμε ένα δώρο στους πολίτες της Αθήνας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και συστηματική δουλειά αποκτούν ξανά πρόσβαση σε έναν κομβικό χώρο άθλησης, με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και των αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές, που δεν είναι μόνο λειτουργικές, αλλά αποτελούν πρότυπα ποιότητας, με σταθερό στόχο την έμπρακτη στήριξη του μαζικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Προτεραιότητά μας υπήρξε, εξαρχής, η υγεία και η ασφάλεια, ώστε κάθε αθλούμενος να απολαμβάνει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο. Το αποτέλεσμα αυτής της εντατικής προσπάθειας είναι η πόλη μας να ανακτήσει έναν πολύτιμο χώρο άθλησης, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα προσφέρει στους συμπολίτες μας τις ποιοτικές αθλητικές υποδομές που δικαιούνται».

Γουδή

Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκεται εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επί των οδών Π. Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου, ισχύει για πέντε χρόνια (έως 31.12.2030). Εκδόθηκε κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η κολυμβητική δεξαμενή κρίθηκε κατάλληλη από υγειονομικής πλευράς.

Η υπαίθρια πισίνα παραδίδεται και πάλι στους αθλούμενους πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους, ως ένας ζωτικός χώρος άθλησης αλλά και ως ένα μοναδικό σημείο συνάντησης και ευεξίας για όλες τις ηλικίες.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00, Σάββατο και Κυριακή 09:00 -18:30.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φθιώτιδα: Συνελήφθη οδηγός με ποσότητα εκρηκτικής ύλης και ναρκωτικά στα διόδια Αγίας Τριάδας

Στη σύλληψη ενός οδηγού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ποσότητες εκρηκτικής ύλης, ακατέργασ...
13:57 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη με θύμα 98χρονο – Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν 370 λίρες αξίας 336.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή με λεία εκατοντάδες χρυσές λίρες, αξίας 336.000 ευρώ έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκ...
13:08 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ένωση Διοικητικών Δικαστών για Βενεζουέλα: Ωμή πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου

Τη βαθιά ανησυχία της εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την στρατιωτική επέμβαση των Η...
13:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Έμπαινε παράνομα στη χώρα μας και «άνοιγε» σπίτια και ναούς – Στις 30.000 ευρώ η λεία του δράστη

Έμπαινε παράνομα στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και διέπραττε κλοπές σε σπίτια και ν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι