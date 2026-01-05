ΕΣΗΕΑ για Γιώργο Παπαδάκη: Η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη

Σύνοψη από το

  • Η ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, τονίζει ότι «η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα… διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση».
  • «Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει η Ένωση.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, και τον αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Παπαδάκης
Πηγή: Intime

«Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση» τονίζει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωση, που εξέδωσε σήμερα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. «Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής:

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φθιώτιδα: Συνελήφθη οδηγός με ποσότητα εκρηκτικής ύλης και ναρκωτικά στα διόδια Αγίας Τριάδας

Στη σύλληψη ενός οδηγού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ποσότητες εκρηκτικής ύλης, ακατέργασ...
13:57 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη με θύμα 98χρονο – Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν 370 λίρες αξίας 336.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή με λεία εκατοντάδες χρυσές λίρες, αξίας 336.000 ευρώ έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκ...
13:08 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ένωση Διοικητικών Δικαστών για Βενεζουέλα: Ωμή πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου

Τη βαθιά ανησυχία της εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την στρατιωτική επέμβαση των Η...
13:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Έμπαινε παράνομα στη χώρα μας και «άνοιγε» σπίτια και ναούς – Στις 30.000 ευρώ η λεία του δράστη

Έμπαινε παράνομα στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και διέπραττε κλοπές σε σπίτια και ν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι