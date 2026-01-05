Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη με θύμα 98χρονο – Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν 370 λίρες αξίας 336.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή με λεία εκατοντάδες χρυσές λίρες, αξίας 336.000 ευρώ έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν υπερήλικα και δράστες μέλη συμμορίας που διαπράττει τηλεφωνικές απάτες.

Μέλος της συμμορίας τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο και κατάφερε να τον πείσει ότι δήθεν άρπαξε τον γιου του και τον κρατάει σε υπόγειο διαμέρισμα, ζητώντας να του παραδώσει τις χρυσές λίρες που είχε στο σπίτι του, αν ήθελε να δει ξανά ζωντανό το παιδί του.

Όπως μεταδίδει το ertnews, ο 98χρονος πίστεψε τους ισχυρισμούς του απατεώνα και υπάκουσε στις εντολές του. Έτσι, κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, και παρέδωσε σε για γυναίκα 246 λίρες.

Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά του, δέχτηκε νέα κλήση στο σταθερό του τηλέφωνο, από τον ίδιο απατεώνα, ο οποίος τον απείλησε πως θα σκοτώσει το γιο του αν δεν του παραδώσει και τις υπόλοιπες λίρες. Ο ηλικιωμένος, τρομοκρατημένος πήρε άλλες 124 λίρες και της παρέδωσε στην ίδια γυναίκα, που τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Όταν ήρθε σε επαφή με τον γιο του, κατάλαβε πως έπεσε θύμα απάτης.

Ο ηλικιωμένος έκανε την σχετική καταγγελία στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, όπου κατέθεσε ότι το ζευγάρι των απατεώνων του απέσπασε 370 χρυσές λίρες Αγγλίας και Ελβετίας, αξίας 336.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την Ασφάλεια Λευκού Πύργου.

 

