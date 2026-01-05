ΗΠΑ: Μία σύλληψη ύστερα από συμβάν στο σπίτι του αντιπροέδρου Βανς στο Σινσινάτι

Ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά από περιστατικό που συνέβη στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του Βανς στο Ιστ Γουόλνατ Χιλς, στην οδό Γουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ Ντράιβ .

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ κάλεσε την αστυνομία στις 12:15 π.μ. στις 5 Ιανουαρίου, αφού είδε κάποιον «να τρέχει ανατολικά», δήλωσε ένας αστυνομικός του Σινσινάτι.

Ο τηλεφωνητής δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο.

Η αστυνομία δεν ανέφερε ποιος βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το σπίτι ήταν κλειστοί για αρκετές ημέρες πριν και μετά την Πρωτοχρονιά. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνήθως τίθενται σε ισχύ όταν ο αντιπρόεδρος ή η οικογένειά του βρίσκονται στην κατοικία.