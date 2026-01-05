Φθιώτιδα: Συνελήφθη οδηγός με ποσότητα εκρηκτικής ύλης και ναρκωτικά στα διόδια Αγίας Τριάδας

  • Στη σύλληψη ενός οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό διοδίων Αγίας Τριάδας Φθιώτιδας.
  • Ο συλληφθείς μετέφερε με το αυτοκίνητό του ποσότητες εκρηκτικής ύλης, ακατέργαστης κάνναβης και αδασμολόγητου καπνού.
  • Κατασχέθηκαν 1.378 γραμμάρια εκρηκτικού γαλακτώματος, 36,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 750 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Στη σύλληψη ενός οδηγού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ποσότητες εκρηκτικής ύλης, ακατέργαστης κάνναβης και αδασμολόγητου καπνού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό διοδίων Αγίας Τριάδας Φθιώτιδας.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη ημεδαπός, προχθές (03-01-2026) το βράδυ στον σταθμό διοδίων Αγίας Τριάδας Φθιώτιδας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών περί κατοχής εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ιδιοκτησίας του) και κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, κατελήφθη να έχει στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

  • ποσότητα εκρηκτικού γαλακτώματος, συνολικού βάρους 1.378 γραμμαρίων, ο τρόπος κτήσης του οποίου διερευνάται,
  • 36,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • 750 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

