Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες: Δεν υπάρχει άλλη υπομονή – Η εξειδίκευση των μέτρων την Τετάρτη και το σχέδιο απομάκρυνσης των τρακτέρ

«Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο… και πέντε». Με αυτή τη φράση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έδειξε τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που οι αγρότες των μπλόκων εφαρμόσουν τη «σκληρή γραμμή» που αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων και προχωρήσουν ακόμη και σε 48ωρο «μπλακ άουτ» με κλείσιμο όχι μόνο των Εθνικών Οδών, αλλά και παραδρόμων και άλλων στρατηγικών σημείων, όπως τα τελωνεία.

Στην ουσία ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδωσε τελεσίγραφο στους αγρότες ότι αν δεν δεχτούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει και θα εξειδικεύσει η κυβέρνηση την ερχόμενη Τετάρτη, θα αναλάβουν «δράση» και θα οργανωθεί επιχείρηση απομάκρυνσης των τρακτέρ από τους δρόμους, όπως συμβαίνει σε κάθε κράτος, όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που μπορεί να εκτελέσει μία επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι αγρότες, μία μειοψηφία αγροτών, όμως έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν μία, δύο, πέντε ώρες παραπάνω για να πάνε στον προορισμό τους. Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ παραπάνω μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω δεν θα χρειαστεί, όμως, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο… και πέντε», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και δεν υπάρχουν άλλα».

Μάλιστα ο ίδιος κάλεσε όσους αγρότες επιθυμούν ή συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις να δώσουν το «παρών» κατά την ανακοίνωση των μέτρων, ώστε να τα συζητήσουν. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η ανακοίνωση των μέτρων θα γίνει είτε με την παρουσία ή χωρίς την παρουσία των αγροτών».

Τσιάρας: «Υπάρχουν όρια ανοχής – Δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές»

«Τροχιοδεικτικές» για τις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Μιλώντας στο ERTNews, επανέλαβε την πρόσκληση σε διάλογο αλλά τόνισε ότι «υπάρχουν όρια ανοχής».

«Έχουμε και εμείς μηνύματα να στείλουμε καθώς είναι αδιανόητη η ταλαιπωρία του κόσμου» τόνισε ο κ. Τσιάρας και ανέφερε ότι «έχουν ξεπεραστεί όρια». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν θα παραμείνουμε απαθείς θεατές σε αυτή τη διαδικασία» και σε άλλο σημείο είπε ότι «αδικείται η προσπάθεια των αγροτών επιμένοντας σε μία στείρα θέση από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή προστίμων για όσα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους αλλά και επιχείρηση ρυμούλκησης των βαρέων οχημάτων.

Ανοιχτά για τα Θεοφάνια τα μπλόκα, πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα, κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή

Οι αγρότες αυτή τη στιγμή τηρούν στάση αναμονής έως την Τετάρτη προκειμένου να δουν τι θα «δώσει» η κυβέρνηση και τι μέτρα θα ανακοινώσει. Όπως διαμηνύουν, «αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, δεν κάνουμε πίσω».

Μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι «θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη και θα ληφθούν οι συλλογικές αποφάσεις. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο όταν θα ανακοινώνονται τα μέτρα».

Ανοιχτά για τα Θεοφάνια θα είναι τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν χθες, κατά την πανελλαδική τους σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ανοιχτό και στα δύο ρεύματα θα είναι σήμερα και αύριο το μπλόκο στον σταθμό διοδίων των Νέων Μαλγάρων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν «48ωρο μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Από τις 19.00 έως και τις 23.00 απόψε θα κλείσει για τα φορτηγά το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αύριο, την ημέρα των Θεοφανίων, η διέλευση όλων των οχημάτων θα είναι ελεύθερη. Ενόψει δε της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται οι συγκεντρωμένοι σε γειτονικά μπλόκα να μεταφέρουν τα τρακτέρ τους στους Ευζώνους και να συγχωνευτούν σε ένα μεγάλο σχήμα στο τελωνείο. Γενική συνέλευση πραγματοποιούν, αυτή τη στιγμή, οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Στο τελωνείο της Νίκης, που εξυπηρετεί διελεύσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον δρόμο για τα φορτηγά από τις 10 το πρωί και για 12 ώρες, μέχρι τις 22.00. Αύριο η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά για την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί το «μπλοκάρισμα» της διέλευσης όχι μόνο των φορτηγών, αλλά και των επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με εκπροσώπους των εκεί συγκεντρωμένων αγροτών και κτηνοτρόφων. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Στη συνοριακή διέλευση της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου το μπλόκο είναι κλειστό από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ανοίξουν τα σύνορα μετά το απόγευμα, πιθανώς γύρω στις 19.00 και θα τα κρατήσουν ανοιχτά και για τα Θεοφάνια.

Μάλιστα, αύριο θα μετακινήσουν κάποια από τα τρακτέρ τους στο γειτονικό στα σύνορα χωριό της Εξοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ρίψης του σταυρού σε ρυάκι, «σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η κοινότητα Εξοχής», όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δεν θα αποκλείσουν τον εκεί κόμβο, τουλάχιστον μέχρι τις 19.00, ώρα κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η γενική τους συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεών τους, σε συνέχεια και των αποφάσεων της πανελλαδικής συνέλευσης των αγροτικών μπλόκων.

Τα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συνταχθεί με το «να κοπεί η Ελλάδα στα δύο», αποκλείοντας δρόμους και παραδρόμους σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού, όπως σε εκείνο του Μπράλου.