Ασλανίδης για δηλώσεις Μαρινάκη: «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει»

«Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει», απαντά ο Παύλος Ασλανίδης στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε ως «νέο ξυλόλιο» τους ισχυρισμούς ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.

«Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 και πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι «το ξυλόλιο έχει αποδειχτεί, δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο κ. Μαρινάκης. Ας πάει στο Χημείο του Κράτους, να πάρει τις αναλύσεις. Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει».

Ο Παύλος Ασλανίδης βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών δίνοντας το «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη εχθές στα Μάλγαρα, ως μια ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης του αγώνα τους. «Η υπομονή του κόσμου έχει τελειώσει απέναντι στους κυβερνώντες, όχι στους αγρότες. Και με τα Τέμπη, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα τα σκάνδαλα. Το βασικό αίτημα των αγροτών είναι ότι πλέον δεν θα τους αφήνουν να παράγουν», είπε.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας με τους συγγενείς να ετοιμάζονται για τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, την τελευταία φορά -πάλι εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων- οι συγγενείς κατέφτασαν στη Λάρισα άλλοι μέσω των παραδρόμων, κι άλλοι κάνοντας… σλάλομ ανάμεσα στους κώνους της Τροχαίας, λίγα μέτρα πριν από τα αγροτικά μπλόκα. Οι αγρότες δε, είχαν αφήσει ανοιχτούς τους δρόμους για τους συγγενείς που προσέρχονταν στη δίκη, όπως είχαν ανακοινώσει.