Ασλανίδης για δηλώσεις Μαρινάκη: «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει»

Σύνοψη από το

  • «Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει», απαντάει ο Παύλος Ασλανίδης στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε ως «νέο ξυλόλιο» τους ισχυρισμούς ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.
  • Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023, Παύλος Ασλανίδης, υπογραμμίζει ότι «το ξυλόλιο έχει αποδειχτεί, δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο κ. Μαρινάκης» και τον καλεί να ανατρέξει στις αναλύσεις του Χημείου του Κράτους.
  • Ο Παύλος Ασλανίδης βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών στα Μάλγαρα, δηλώνοντας ότι «η υπομονή του κόσμου έχει τελειώσει απέναντι στους κυβερνώντες, όχι στους αγρότες» και συνδέοντας το με τα Τέμπη και άλλα σκάνδαλα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Παύλος Ασλανίδης

«Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει», απαντά ο Παύλος Ασλανίδης στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε ως «νέο ξυλόλιο» τους ισχυρισμούς ότι η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.

«Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023 και πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι «το ξυλόλιο έχει αποδειχτεί, δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο κ. Μαρινάκης. Ας πάει στο Χημείο του Κράτους, να πάρει τις αναλύσεις. Το ξυλόλιο έκαψε τα παιδιά μας και το έχουμε αποδείξει».

Ο Παύλος Ασλανίδης βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών δίνοντας το «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη εχθές στα Μάλγαρα, ως μια ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης του αγώνα τους. «Η υπομονή του κόσμου έχει τελειώσει απέναντι στους κυβερνώντες, όχι στους αγρότες. Και με τα Τέμπη, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα τα σκάνδαλα. Το βασικό αίτημα των αγροτών είναι ότι πλέον δεν θα τους αφήνουν να παράγουν», είπε.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας με τους συγγενείς να ετοιμάζονται για τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, την τελευταία φορά -πάλι εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων- οι συγγενείς κατέφτασαν στη Λάρισα άλλοι μέσω των παραδρόμων, κι άλλοι κάνοντας… σλάλομ ανάμεσα στους κώνους της Τροχαίας, λίγα μέτρα πριν από τα αγροτικά μπλόκα. Οι αγρότες δε, είχαν αφήσει ανοιχτούς τους δρόμους για τους συγγενείς που προσέρχονταν στη δίκη, όπως είχαν ανακοινώσει.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:45 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τροχαία Αττικής: Βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
15:40 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

FIR Αθηνών: Η SKY express προχώρησε στην ακύρωση μόλις δύο πτήσεων, λέει η εταιρεία

H SKY express ενημερώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του...
15:30 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία – Red Code σε 5 Περιφέρειες

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπ...
15:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Δίκη για Novartis: «Με βράβευσαν ως αξιόπιστη οι αμερικανικές αρχές» είπε στην απολογία της η «Αικατερίνη Κελέση»

«Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν» είπε αποδεχόμενη για πρώτη φορά ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι