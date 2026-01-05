Ολλανδία: Το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες

  • Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία.
  • Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σκίπολ, ματαίωσε σχεδόν 500 πτήσεις και έκλεισε για τις εισερχόμενες μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδος εξαιτίας του χιονιού.
  • Η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο της δεν κινήθηκε στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ, ενώ ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους.
Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία ενώ εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν και τα τρένα στην περιοχή του Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν.

Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σκίπολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ματαίωσε σήμερα το πρωί σχεδόν 500 πτήσεις και έκλεισε για τις εισερχόμενες μέχρι τις 1400 ώρα Ελλάδος εξαιτίας του χιονιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Τα αεροπλάνα με προορισμό το Άμστερνταμ εκτράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο. Το Σκίπολ δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο να σχολιάσει.

Το αεροδρόμιο ήδη αναγκάστηκε να ακυρώνει εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα από την Παρασκευή εξαιτίας του χιονιού και του πάγου από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το χιόνι, το οποίο σήμερα το πρωί κάλυπτε μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο της δεν κινήθηκε στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες επλήγησαν σημαντικά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους, παρότι οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη χώρα όλη την εβδομάδα.

