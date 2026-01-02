Ολλανδία: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξαιτίας χιονιού και παγετού

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν αύριο Σάββατο λόγω χιονιού και παγετού, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σήμερα ήδη δεκάδες πτήσεις για τον ίδιο λόγο.

@Schiphol cancelling flights all day because of “snow”. Been here since noon and nothing but clear skies and not a hint of snow. Schiphol-Shithole pic.twitter.com/mvs6m0rml0

— Ovy (@ovyrodgers1) January 2, 2026

