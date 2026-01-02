Δανία: Η βασίλισσα Μαίρη έκλεψε τις εντυπώσεις στην έναρξη των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών – Η ιστορική τιάρα που φόρεσε

Ο βασιλιάς Φρέντερικ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας παρέθεσαν την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση και το επίσημο δείπνο για την υποδοχή του νέου έτους, στο Μέγαρο «Christian VII» στο Αμάλιενμποργκ της Κοπεγχάγης.

Είναι η δεύτερη χρονιά που το βασιλικό ζεύγος πραγματοποιεί τις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις μετά την ιστορική παραίτηση της βασίλισσας Μαργαρίτας Β’ το 2024, η οποία επί 52 συναπτά έτη διατηρούσε τα ηνία των εορτασμών της 1ης Ιανουαρίου.

King Frederik X and Queen Mary of Denmark attend the New Year’s Court/the New Year’s Day Parade hosted by King Frederik X of Denmark and Queen Mary of Denmark at Christian VII’s Palace in Copenhagen, Denmark.#GettyVideo 🎥 Martin Sylvest Andersen 👉 https://t.co/LC0mK6IOYW pic.twitter.com/6qKt1AfL2i — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 1, 2026



Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων ήταν η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ο υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και ο υπουργός ‘Αμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν.

Επίσης έδωσαν το «παρών» μέλη της βασιλικής οικογένειας μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κρίστιαν, ο πρίγκιπας Ιωακείμ, η πριγκίπισσα Μαρί και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Η βασίλισσα της Δανίας έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια χρυσή δημιουργία του σχεδιαστή Jesper Høvring.



Το φόρεμα ξεχώριζε για τις περίτεχνες δαντελένιες λεπτομέρειες και τις κομψές διαφάνειες στο επάνω μέρος, οι οποίες αγκάλιαζαν τους ώμους και τα χέρια, προσδίδοντας μια αύρα διαχρονικής κομψότητας στην εμφάνισή της.

👑🇩🇰 Queen Mary of Denmark ❤️ 📸Jesper Sunesen pic.twitter.com/zUKd9p30W6 — Cotilleos Realeza (@cotilleorealeza) January 1, 2026



Τις εντυπώσεις, ωστόσο, μονοπώλησαν τα κοσμήματα της εμφάνισής της, καθώς επέλεξε εμβληματικά κομμάτια από τη βασιλική συλλογή. Στα μαλλιά της φόρεσε μία κομψή τιάρα-μπαντό με διαμάντια κοπής rose-cut, ένα κειμήλιο που ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Charlotte Amalie της Δανίας.

Η ιστορία του συγκεκριμένου κοσμήματος είναι ιδιαίτερη, καθώς οι πολύτιμοι λίθοι του ήταν αρχικά ενσωματωμένοι σε μια ζώνη που φιλοτεχνήθηκε το 1840, προτού επανασχεδιαστούν για τη δημιουργία της τιάρας.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της ίδιας συλλογής.

King Frederik and Queen Mary of Denmark arriving for the Danish New Year’s Banquet and Levee! She is wearing the newly formed Rose-Cut Diamond Tiara, which she debuted in December 2024. Her dress is a redesign by Jesper Hovring. pic.twitter.com/2UrrovAxgT — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) January 1, 2026



Η βασίλισσα Μαργαρίτα, στα 85 της χρόνια, παρέδωσε μαθήματα στυλ, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή κατακόκκινη τουαλέτα με δραματική ουρά και ασύμμετρα κοψίματα στο μπροστινό μέρος. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τη χρυσή τιάρα Naasut και ένα καφέ γούνινο πανωφόρι.

Με αφορμή την άφιξη του νέου χρόνου η βασιλική οικογένεια της Δανίας τηρώντας τις παραδόσεις θα πραγματοποιήσει πέντε διαδοχικές δεξιώσεις.

Η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου στον ίδιο ιστορικό χώρο. Η δεξίωση παρατίθεται προς τιμήν των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Βασιλικής Φρουράς καθώς και του Σώματος Αξιωματικών του Συντάγματος των Ουσάρων της Φρουράς, σύμφωνα με το βρετανικό Hello!.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ