Ελβετία: Οι περισσότεροι νεκροί στο υπόγειο του μπαρ Le Costellation – Τι είναι το flashover που πολλαπλασίασε τις φλόγες και τον κίνδυνο

Το μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, στην Ελβετία, είχε έξοδο κινδύνου, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο θα δυσκολεύονταν να τη βρουν μετά την εκδήλωση της φωτιάς, δήλωσε ένας περιφερειακός υπεύθυνος ασφαλείας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επιθεώρηση του κτιρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, ενώ νωρίτερα άλλος αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν στο υπόγειο τμήμα του κέντρου διασκέδασης.

«Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσπάθησαν να βγουν από την κύρια έξοδο, αλλά αυτός ο δημόσιος χώρος είχε και έξοδο κινδύνου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Stéphane Ganzer, διευθυντής ασφάλειας του Valais.

Συνέχισε λέγοντας: «Όμως, όπως μπορείτε να καταλάβετε, όταν υπάρχει περίπτωση φλόγας που δημιουργεί τόσο πολύ καπνό, είναι αδύνατο να δει κανείς για να κινηθεί, η πλειοψηφία των ανθρώπων, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, δεν κατάφερε να βρει την έξοδο κινδύνου».

Εν τω μεταξύ, η γενική εισαγγελέας Beatrice Pilloud, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αφρώδες υλικό από το οποίο ήταν καλυμμένη, για λόγους που αφορούν τον ήχο, η οροφή του υπογείου του κτιρίου, επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για την εγκατάσταση αυτού του υλικού.

«Η έρευνα εξετάζει πράγματι την εγκατάσταση αυτού του αφρού και τα σχετικά γεγονότα. Η έρευνα θα καθορίσει, στο μέτρο του δυνατού, εάν αυτός ο ακουστικός αφρός πληροί τις απαιτήσεις», δήλωσε η Pilloud.

Πρόσθεσε: «Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεδομένου ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μόνο λίγες ώρες, δεν μπορώ να σας πω εάν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ή όχι».

It’s incredible to watch people filming the Crans Montana fire—basic survival instincts seem to fade, possibly worsened by alcohol. #CransMontana #Switzerland pic.twitter.com/ypBbuw1NKo — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 2, 2026

Πώς το φαινόμενο flashover πολλαπλασιάζει την φωτιά

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τα εύφλεκτα, αφρώδη υλικά στην οροφή του υπογείου πήραν φωτιά από τα πυροτεχνήματα, ου είχε τοποθετηθεί στα μπουκάλια και άρχισαν να καίγονται με μεγάλη ταχύτητα. Οι καπνοί κατέκλυσαν τον χώρο και άρχισαν να θερμαίνονται από τις φλόγες. Η θερμοκρασία εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά με αυτανάφλεξη πρώτα τα αέρια, οι καπνοί από τα υλικά που καίγονταν και στην συνέχεια τα παρακείμενα αντικείμενα.

Το φαινόμενο είναι διεθνώς γνωστό με τον αγγλικό όρο flashover. Σημαίνει την σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη των περισσότερων άμεσα εκτεθειμένων εύφλεκτων υλικών σε κλειστό χώρο. Αυτό γίνεται επειδή ορισμένα υλικά θερμαίνονται, υφίστανται θερμική διάσπαση και απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια. Αυτά παίρνουν φωτιά και στην συνέχεια η πλειοψηφία από τις εκτεθειμένες επιφάνειες στον χώρο θερμαίνονται ως το σημείο αυτανάφλεξής τους, εκλύοντας πάλι εύφλεκτα αέρια τα οποία με την σειρά τους επίσης αναφλέγονται.

Ένα παράδειγμα flashover είναι η ανάφλεξη ενός επίπλου σε ένα δωμάτιο. Η φωτιά στο αρχικό έπιπλο παράγει ένα στρώμα ζεστού καπνού που απλώνεται σε όλη την οροφή του δωματίου. Αυτό ζεσταίνεται και ακτινοβολεί θερμότητα. Η ακτινοβολούμενη θερμότητα θερμαίνει τις επιφάνειες των άμεσα εκτεθειμένων εύφλεκτων υλικών στο δωμάτιο. Αυτά παίρνουν επίσης φωτιά και εκπέμπουν επίσης εύφλεκτα αέρια μέσω της πυρόλυσης. Όταν οι θερμοκρασίες των παραγόμενων αερίων γίνει αρκετά υψηλή, τα αέρια αυτά θα αναφλεχθούν παντού όπου βρίσκονται.

Το flashover είναι η ξαφνική μετάβαση από μια εντοπισμένη πυρκαγιά σε μια εκτεταμένη φλόγα, επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία σε αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. Έτσι προκαλείται η ταυτόχρονη ανάφλεξη των παρακείμενων εύφλεκτων υλικών.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Oak, στο Τένεσι, των ΗΠΑ, έχει αναρτήσει βίντεο με την εξέλιξη του Flashover.