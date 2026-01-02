Διάσωση με… απρόοπτα: Ασθενοφόρο κόλλησε στην άμμο με τον ασθενή μέσα – Τον μετέφεραν με άλλο όχημα στο νοσοκομείο

Ένα περιστατικό διάσωσης σε παραλία του Ανατολικού Σάσεξ, στη Βρετανία, μετατράπηκε σε… «διάσωση» του ίδιου του ασθενοφόρου, όταν το όχημα παγιδεύτηκε στην άμμο με τον ασθενή ακόμα μέσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής υπηρεσίας ασθενοφόρων, «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα από τα ασθενοφόρα μας κόλλησε στην παραλία Camber Sands ενώ ανταποκρινόταν σε αναφορές για άτομο σε σοβαρή κατάσταση στις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς».

Οι διασώστες είχαν ήδη παράσχει ιατρική φροντίδα στον ασθενή όταν το όχημα «παγιδεύτηκε επικίνδυνα κοντά στην ακτογραμμή».

Το νερό είχε ήδη φτάσει στους πίσω τροχούς του οχήματος, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Τελικά, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από άλλο ασθενοφόρο, ενώ «έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση του οχήματος».

Η ανάκτηση πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της εταιρείας DJ Haulage and Recovery, που μετέφερε με ασφάλεια το όχημα πριν κατακλυστεί από τα κύματα.

Όπως δήλωσε ο Dean Miller από την εταιρεία, «Δεν έχω ξαναδεί ασθενοφόρο παγιδευμένο στα Camber Sands. Αλλά πολλά άλλα οχήματα έχουν κολλήσει εκεί τα τελευταία χρόνια. Ο εξοπλισμός του είχε αφαιρεθεί όταν φτάσαμε. Αλλά το προσωπικό ήταν τυχερό – ήταν μια πολύ κοντινή περίπτωση».

Η εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε: «Κληθήκαμε να βοηθήσουμε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Νότιας Ακτής με ένα όχημα που είχε παγιδευτεί με την παλίρροια να φτάνει στους τροχούς του. Το ασθενοφόρο ανακτήθηκε με ασφάλεια στο πάρκινγκ χρησιμοποιώντας το πλήρως εξοπλισμένο μας όχημα ανάκτησης εκτός δρόμου».

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν με απορία το περιστατικό, με έναν να λέει: «Πρέπει να πω ότι είμαι μπερδεμένος γιατί το πήγαν εκεί κάτω. Τουλάχιστον δεν το έθαψαν προσπαθώντας να βγουν».

«Ποιος ήταν ο ανόητος που οδήγησε πάνω στην άμμο;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.

Το πλήρωμα τελικά συνέχισε την βάρδιά του, με την υπηρεσία να ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στο περιστατικό, καταλήγοντας: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν για τη βοήθειά τους στον τόπο του συμβάντος».