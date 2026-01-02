Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές το 2025 – Τα στοιχεία για την Αττική

Τις πέντε πιο ζεστές και τις πέντε πιο ψυχρές περιοχές της χώρας το 2025, γνωστοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παραθέτοντας αντίστοιχα στοιχεία και ειδικότερα για την περίπτωση της Αττικής.

Αναλυτικά, υπολογίστηκε η μέση θερμοκρασία του έτους (όλες οι ώρες του 24ωρου και όλες οι ημέρες του έτους) για το σύνολο των σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)

Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)

Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)

Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)

Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)

Οι 5 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)

Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)

Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)

Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)

Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)

Όσον αφορά στην Αττική:

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)

Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)

Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)

Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου)

Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)