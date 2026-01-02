Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, πάνω από το πάρκινγκ της Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Άμεση Δράση στις 7:40 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων, με αναφορές για χρήση βίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στον χώρο παρέμειναν άτομα, τα οποία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να καταγγείλουν επισήμως το περιστατικό και να προχωρήσουν, ενδεχομένως, σε υποβολή μηνύσεων.

Σημειώνεται ότι σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε και το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης, στην Ρήγα Φεραίου, στη συμβολή της με την Παντανάσσης, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε συμπλοκή, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κλιμακώθηκε.

Ακολούθησαν σπρωξίματα και ανταλλαγή χτυπημάτων, με τη συμπλοκή να διαρκεί αρκετά λεπτά και να δημιουργεί κλίμα ανησυχίας σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.

16:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

16:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

16:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

15:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

