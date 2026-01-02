Γιάννης Βογιατζής: «Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου κλείνει τα 100» – Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film

Ο Γιάννης Βογιατζής γίνεται 100 ετών και η Finos Film τον τιμά με ένα συγκινητικό βίντεο για τη τη ζωή και την καριέρα του.

«100 ετών γίνεται ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου – και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ – κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα!

Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία» αναφέρει στην ανάρτηση η Finos Film.