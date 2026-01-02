Ηράκλειο: 32χρονος επιτέθηκε στον πατέρα του και συνελήφθη – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 74χρονος

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του.
  • Ο 74χρονος πατέρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
  • Το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Ο 32χρονος, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

