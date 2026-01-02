Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Γάζας – Αξιολόγησε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Η σταρ του Χόλιγουντ, Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, σε μια επίσκεψη που έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Angelina Jolie just arrived at the Egyptian side of the Rafah crossing on the border with the Gaza Strip, carrying a message of solidarity with the Palestinian people and to follow up on humanitarian relief efforts and the delivery of aid into the Israeli-besieged territory. pic.twitter.com/bXWMOmvqyH — Quds News Network (@QudsNen) January 2, 2026



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Angelina Jolie just arrived at the Egyptian side of the Rafah crossing on the border with the Gaza Strip, carrying a message of solidarity with the Palestinian people and to follow up on humanitarian relief efforts and the delivery of aid into the Israeli-besieged territory. pic.twitter.com/OTZNu1VsSY — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 2, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ