Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα της Γάζας – Αξιολόγησε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

  • Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια επίσκεψη που στόχευε να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα.
  • Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνης και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.
  • Η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.
Φωτογραφία: AP

Η σταρ του Χόλιγουντ, Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισαν σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, σε μια επίσκεψη που έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.

Η πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνοδευόμενη από αμερικανική αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου και οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.


Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αμερικανίδα ηθοποιός συμμετείχε στην επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων που φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

