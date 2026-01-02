Ζελένσκι: Όρισε τον Κιρίλο Μπουντάνοφ νέο προσωπάρχη του – Ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών

Ζελένσκι: Όρισε τον Κιρίλο Μπουντάνοφ νέο προσωπάρχη του – Ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών
Πηγή: Χ / @ZelenskyyUa

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε για τη θέση του προσωπάρχη του τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ, γνωστό για τη διενέργεια μεγάλων επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Είχα συνάντηση με τον Κιρίλο Μπουντάνοφ και του πρότεινα να αναλάβει επικεφαλής του γραφείου της προεδρίας» έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επίσημες διαδικασίες» για τον επίσημο διορισμό του «έχουν ξεκινήσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρο Λίτβιν, ένας σύμβουλος του προέδρου.


Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ δήλωσε πριν από λίγο ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Ουκρανού προέδρου να γίνει ο προσωπάρχης του.

Ο προηγούμενος προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, ο Άντριι Γέρμακ, άνθρωπος με μεγάλη επιρροή, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς στην κυβέρνηση.

Ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς είχαν διενεργήσει έρευνα στην οικία του, χωρίς να τον εγγράψουν προσώρας στον κατάλογο των υπόπτων.

Ο διάδοχός του Κιρίλο Μπουντάνοφ, που θα κλείσει τα 40 σε δύο ημέρες, απέκτησε φήμη για ξαφνικά πλήγματα, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) από το 2020, ο Μπουντάνοφ συμμετείχε προσωπικά σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της GUR, είχε στοχοποιηθεί σε «τουλάχιστον δέκα» απόπειρες δολοφονίας.

«Αυτή τη χρονική στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να επικεντρωθεί περισσότερο στα θέματα ασφαλείας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας την επιλογή του.

«Ο Κιρίλο έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και το απαραίτητο σθένος προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελέσματα», είπε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ο Μπουντάνοφ έχει εμπλακεί επίσης σε ανταλλαγές αιχμαλώτων ενώ ήταν επικεφαλής ενός σώματος που συντόνιζε τη μεταχείριση των αιχμαλώτων.

Έχει λάβει το παράσημο του «Ήρωα της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

