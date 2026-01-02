Τραγωδία στην Ελβετία: Το σπαρακτικό βίντεο με τον πατέρα που γονατίζει και κλαίει έξω από το «μπαρ του θανάτου» στο Κραν Μοντανά

Εφιαλτικές στιγμές πέρασαν οι παρευρισκόμενοι στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Εκεί όπου η χαρά και η διασκέδαση μετατράπηκαν σε πύρινη κόλαση, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον 40 άτομα και περισσότερους από 110 τραυματίες.

Οι συγγενείς των θυμάτων είναι συντετριμμένοι, και εκείνοι των αγνοούμενων «βυθισμένοι» σε μι ατελείωτη αγωνία μέχρι να μάθουν νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Το χειρότερο είναι ότι το συγκεκριμένο μπαρ που κατακάηκε, αποτελεί στέκι εφήβων, με αποτέλεσμα οι ηλικίες των θαμώνων να είναι μεταξύ 15 και 25 ετών.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του ERTNews, έξω από το μπαρ, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, συγγενείς καταφτάνουν στο σημείο μήπως και μάθουν νεότερα για τα παιδιά τους.

Στο βίντεο φαίνεται ο πατέρας θύματος ή αγνοούμενου να γονατίζει στον δρόμο και να ξεσπάει σε κλάματα, συνοδευόμενος και από άλλους συγγενείς. Μία σκηνή σπαρακτική.