Τραγωδία στην Ελβετία: Το σπαρακτικό βίντεο με τον πατέρα που γονατίζει και κλαίει έξω από το «μπαρ του θανάτου» στο Κραν Μοντανά

Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία- Κραν Μοντανά

Εφιαλτικές στιγμές πέρασαν οι παρευρισκόμενοι στο μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Εκεί όπου η χαρά και η διασκέδαση μετατράπηκαν σε πύρινη κόλαση, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον 40 άτομα και περισσότερους από 110 τραυματίες.

Οι συγγενείς των θυμάτων είναι συντετριμμένοι, και εκείνοι των αγνοούμενων «βυθισμένοι» σε μι ατελείωτη αγωνία μέχρι να μάθουν νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Το χειρότερο είναι ότι το συγκεκριμένο μπαρ που κατακάηκε, αποτελεί στέκι εφήβων, με αποτέλεσμα οι ηλικίες των θαμώνων να είναι μεταξύ 15 και 25 ετών.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του ERTNews, έξω από το μπαρ, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, συγγενείς καταφτάνουν στο σημείο μήπως και μάθουν νεότερα για τα παιδιά τους.

Στο βίντεο φαίνεται ο πατέρας θύματος ή αγνοούμενου να γονατίζει στον δρόμο και να ξεσπάει σε κλάματα, συνοδευόμενος και από άλλους συγγενείς. Μία σκηνή σπαρακτική.

Ελβετία: Αγωνία για 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται μετά τη φωτιά στο «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά

Μεταξύ των αγνοουμένων από την πολύνεκρη πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βρίσκεται και μία Ελληνίδα, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το 15χρονο κορίτσι βρισκόταν στο μπαρ μαζί με την παρέα του και διασκέδαζαν όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που μετρά τουλάχιστον 40 νεκρούς και 115 τραυματίες. Οι γονείς της, που είναι κάτοικοι Ελβετίας, την αναζητούν. Το κορίτσι έχει διπλή ιθαγένεια, ελληνική και ελβετική.

Από τις ελβετικές Αρχές ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες αν είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους.

Η ανάρτηση που έχει κάνει η οικογένειά της στον λογαριασμό με τους αγνοουμένους

12:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε αν πυροβολήσετε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν ενα...
11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: O 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ – «Περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA» λέει η οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
