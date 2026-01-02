Διπλωματικές πηγές: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα

  Η Ελλάδα υπέβαλε διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, σε συνέχεια αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
  Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας.
  Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.
Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας.

Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

13:15 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

