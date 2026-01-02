Βίντεο: Νέα έκρηξη στην Αίτνα

Η Αίτνα μπήκε δυναμικά στο 2026 με νέες ροές λάβας, συνεχίζοντας μια έντονη εκρηκτική φάση που έκανε το 2025 μια από τις πιο δραματικές χρονιές της πρόσφατης ιστορίας της.

Η ανανεωμένη δραστηριότητα σηματοδοτεί το πρώτο κεφάλαιο αυτού που οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα μπορούσε να είναι μια ακόμη ανήσυχη χρονιά για το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

🔥 Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all’interno della Valle del Bove dell’#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/J9JGm43G8D — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 1, 2026

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) αναφέρει ότι από το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, λάβα ξεχύνεται από ένα νέο ρήγμα στο εσωτερικό του Valle del Bove στην ανατολική πλευρά της Αίτνας.

Εκρήξεις από κρατήρες κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του Bocca Nuova, στέλνουν μέτρια νέφη τέφρας στον ουρανό, ενώ τα επίπεδα ηφαιστειακού σεισμού παραμένουν αυξημένα αλλά σταθερά.