Βίντεο: Νέα έκρηξη στην Αίτνα

Σύνοψη από το

  • Η Αίτνα μπήκε δυναμικά στο 2026 με νέες ροές λάβας, συνεχίζοντας μια έντονη εκρηκτική φάση.
  • Από το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, λάβα ξεχύνεται από ένα νέο ρήγμα στο εσωτερικό του Valle del Bove στην ανατολική πλευρά της Αίτνας.
  • Εκρήξεις από κρατήρες κορυφής στέλνουν μέτρια νέφη τέφρας, ενώ τα επίπεδα ηφαιστειακού σεισμού παραμένουν αυξημένα. Προς το παρόν, η ροή λάβας δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Νέα έκρηξη στην Αίτνα

Η Αίτνα μπήκε δυναμικά στο 2026 με νέες ροές λάβας, συνεχίζοντας μια έντονη εκρηκτική φάση που έκανε το 2025 μια από τις πιο δραματικές χρονιές της πρόσφατης ιστορίας της.

Η ανανεωμένη δραστηριότητα σηματοδοτεί το πρώτο κεφάλαιο αυτού που οι επιστήμονες φοβούνται ότι θα μπορούσε να είναι μια ακόμη ανήσυχη χρονιά για το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) αναφέρει ότι από το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, λάβα ξεχύνεται από ένα νέο ρήγμα στο εσωτερικό του Valle del Bove στην ανατολική πλευρά της Αίτνας.

Εκρήξεις από κρατήρες κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του Bocca Nuova, στέλνουν μέτρια νέφη τέφρας στον ουρανό, ενώ τα επίπεδα ηφαιστειακού σεισμού παραμένουν αυξημένα αλλά σταθερά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

S&P Global: Βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Δεκέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας

Θεοφάνια: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε αν πυροβολήσετε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν ενα...
11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: O 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ – «Περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA» λέει η οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι