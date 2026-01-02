Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Πολλές φορές με πιάνει μια στενοχώρια – Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί»

  • Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς μίλησαν για τη σχέση και την επαγγελματική τους συνεργασία στην εκπομπή «#Start» της ΕΡΤ. Η Καίτη Γαρμπή δήλωσε πως «μια εποχή τα live του Διονύση “κουνούσαν” την Ελλάδα».
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη στενοχώρια της, αναφέροντας: «πολλές φορές με πιάνει μια στενοχώρια… Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί».
  • Σύμφωνα με την ίδια, ο Διονύσης Σχοινάς «μπήκε σε μια άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία», ενώ «ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς».
Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς συνάντησαν τηλεοπτικά τη Λένα Αρώνη στην ΕΡΤ και την εκπομπή «#Start» και μίλησαν για τη σχέση τους και την επαγγελματική συνεργασία τους.

Η Καίτη Γαρμπή δήλωσε αρχικά πως «μια εποχή τα live του Διονύση “κουνούσαν” την Ελλάδα, ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην Αυτοκίνηση έβαζε 1200 άτομα, μόνος του. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι «πολλές φορές με πιάνει μια στενοχώρια θα το πω αυτό, γιατί ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης. Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί. Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μια άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς».

Σύμφωνα με την ίδια, «η παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της Ελλάδος. Σ’ αυτούς τους χώρους όμως που βρίσκεται και σ’ αυτά τα τραγούδια που λέει, δεν φαίνεται. Δεν έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες, ενώ θα του άξιζε».

