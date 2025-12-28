Ιταλία: «Ξύπνησε» η Αίτνα – Εκτοξεύει τέφρα και καπνό – Δείτε βίντεο

  • Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο, δημιουργώντας τεράστια σύννεφα τέφρας και καπνού στη Σικελία.
  • Επιστήμονες δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή είχε ενταθεί, με κρατήρες να εκτοξεύουν συνεχώς τέφρα.
  • Εξαιτίας της κατάστασης, οι επιστήμονες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν κανονικά προς το παρόν.
Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο. Τεράστια σύννεφα τέφρας και καπνού δημιουργήθηκαν από το ηφαίστειο στο όρος Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου.

Σε βίντεο καταγράφονται οι εκρήξεις αλλά και σκιέρ που κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού με πυκνό καπνό από πάνω τους.

Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή είχε ενταθεί, με κρατήρες να εκτοξεύουν συνεχώς τέφρα.

Οι επιστήμονες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία. Ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν κανονικά προς το παρόν σε ένα κοντινό αεροδρόμιο.

