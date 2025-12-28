Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στη Λαμίας – Αθηνών και στους παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Μετ΄ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων από το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), με την κίνηση να αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών.

Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 15:00 το μεσημέρι, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Σημειώνεται πως λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες από το drone του LamiaReport από την Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από Θεολόγο μέχρι τη γέφυρα Μαρτίνου.

​Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.