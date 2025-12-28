Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στη Λαμίας – Αθηνών και στους παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Σύνοψη από το

  • Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων από το μεσημέρι της Κυριακής, με την κίνηση να αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών.
  • Ουρές χιλιομέτρων έχουν αρχίσει να σχηματίζονται στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου.
  • Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή λόγω των χαμηλών ταχυτήτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στη Λαμίας – Αθηνών και στους παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Μετ΄ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων από το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), με την κίνηση να αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών.

Στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 15:00 το μεσημέρι, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Στην γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Σημειώνεται πως λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες από το drone του LamiaReport από την Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από Θεολόγο μέχρι τη γέφυρα Μαρτίνου.

​Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

 

18:26 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες της Εύβοιας άνοιξαν τα διόδια των Αφιδνών – Περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα

Oι αγρότες της Εύβοιας, συντονισμένοι και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, βρίσκοντα...
18:18 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Πάχης, στο ρεύμα προς Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12), στο ύψος της Πάχης Μεγαρέω...
16:10 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαι...
15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι για παράνομη μεταφορά προβάτων

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε η ΕΛ.Σ. στη Δράμα, στο πλαίσιο των αυξημένων...
