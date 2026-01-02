Ελβετία: Συγκλονίζει η περιγραφή θαμώνα του μπαρ – «Ένας φίλος μου είχε εγκλωβιστεί και απλώς κρατούσε τον σταυρό του στο χέρι»

Ένας νέος που είχε παγιδευτεί μέσα στο φλεγόμενο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, επέζησε ως εκ θαύματος, όπως περιγράφει φίλη του κάθισε με έναν σταυρό στο χέρι του, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν γύρω του κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς.

Η Λετίσια Πλέις περιέγραψε ότι ο άνδρας δεν μπόρεσε να δραπετεύσει καθώς η φωτιά εντάθηκε και οι έξοδοι έγιναν απρόσιτες.

Μη έχοντας διέξοδο, κάθισε μέσα στο πάτωμα και κράτησε τον σταυρό του καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει κοντά του. Οι φλόγες ήταν παντού γύρω του, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο όπου καθόταν.

«Ένας φίλος μου δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθισε και κρατούσε τον σταυρό του στο χέρι του», είπε η κα Πλέις.

«Επέζησε, ευτυχώς. Κατάφερε να βγει και έσπασε ένα παράθυρο για να ξεφύγει. Και η φωτιά απλώς τον απέφυγε. Η φωτιά απλώς δεν τον άγγιξε…» εξομολογήθηκε

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Κύριο που με έσωσε και θέλω απλώς να Του ζητήσω να σώσει τους φίλους μου που αγνοούνται, γιατί είναι φρικτό, επειδή μου λείπουν», πρόσθεσε η κα Πλέις.

«Δεν θέλω να χάσω κι άλλους ανθρώπους, επειδή έχω ήδη χάσει ανθρώπους και ακόμα ψάχνουμε, και δεν θέλω (να χάσω ανθρώπους).»

«Επειδή ήμουν τόσο φοβισμένη – φοβισμένη για τον εαυτό μου, φοβισμένη για τους φίλους μου, φοβισμένη για όλους μέσα. Έχω φίλους στο νοσοκομείο, έχω φίλους παντού…» περιγράφει με δάκρυα στα μάτια.