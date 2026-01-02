Ελβετία: Συγκλονίζει η περιγραφή θαμώνα του μπαρ – «Ένας φίλος μου είχε εγκλωβιστεί και απλώς κρατούσε τον σταυρό του στο χέρι»

Σύνοψη από το

  • Ένας νέος επέζησε ως εκ θαύματος από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, όπου είχε παγιδευτεί, κρατώντας έναν σταυρό στο χέρι του καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.
  • Σύμφωνα με την περιγραφή φίλης του, ο άνδρας, μη έχοντας διέξοδο, κάθισε στο πάτωμα και κράτησε τον σταυρό του. Οι φλόγες ήταν παντού γύρω του, αλλά δεν τον άγγιξαν, όπως ανέφερε η ίδια.
  • Η Λετίσια Πλέις, η φίλη του επιζώντος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη σωτηρία του, αλλά και την αγωνία της για τους αγνοούμενους φίλους της. «Δεν θέλω να χάσω κι άλλους ανθρώπους», δήλωσε, περιγράφοντας τον τρόμο που βίωσε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία μπαρ

Ένας νέος που είχε παγιδευτεί μέσα στο φλεγόμενο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, επέζησε ως εκ θαύματος, όπως περιγράφει φίλη του κάθισε με έναν σταυρό στο χέρι του, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν γύρω του κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς.

Η Λετίσια Πλέις περιέγραψε ότι ο άνδρας δεν μπόρεσε να δραπετεύσει καθώς η φωτιά εντάθηκε και οι έξοδοι έγιναν απρόσιτες.

Μη έχοντας διέξοδο, κάθισε μέσα στο πάτωμα και κράτησε τον σταυρό του καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει κοντά του. Οι φλόγες ήταν παντού γύρω του, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο όπου καθόταν.

«Ένας φίλος μου δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθισε και κρατούσε τον σταυρό του στο χέρι του», είπε η κα Πλέις.

«Επέζησε, ευτυχώς. Κατάφερε να βγει και έσπασε ένα παράθυρο για να ξεφύγει. Και η φωτιά απλώς τον απέφυγε. Η φωτιά απλώς δεν τον άγγιξε…» εξομολογήθηκε

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Κύριο που με έσωσε και θέλω απλώς να Του ζητήσω να σώσει τους φίλους μου που αγνοούνται, γιατί είναι φρικτό, επειδή μου λείπουν», πρόσθεσε η κα Πλέις.

«Δεν θέλω να χάσω κι άλλους ανθρώπους, επειδή έχω ήδη χάσει ανθρώπους και ακόμα ψάχνουμε, και δεν θέλω (να χάσω ανθρώπους).»

«Επειδή ήμουν τόσο φοβισμένη – φοβισμένη για τον εαυτό μου, φοβισμένη για τους φίλους μου, φοβισμένη για όλους μέσα. Έχω φίλους στο νοσοκομείο, έχω φίλους παντού…» περιγράφει με δάκρυα στα μάτια.

12:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε αν πυροβολήσετε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν ενα...
11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: O 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ – «Περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA» λέει η οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
