Χανιά: Έπεσε η κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας

Σύνοψη από το

  • Έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.
  • Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένα, με τον αντιδήμαρχο Χανίων να κάνει λόγο για «ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς».
  • Ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς, ζητώντας ελέγχους για χωματουργικές εργασίες, ενώ το οικόπεδο διεκδικείται από τον δήμο Χανίων και υπάρχουν αντιδράσεις κατοίκων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά ΕΡΤ

Έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, τεχνικοί και στελέχη της ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διερευνηθεί, σε πρώτο επίπεδο, η αιτία της πτώσης της κεραίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα χοντρά συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένα και γίνεται λόγος ακόμα και για δολιοφθορά.

Για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο χώρο όπου μαζί με τεχνικούς και αστυνομικούς όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί».

Από την πλευρά του ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς και ζητά να γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες που γίνονταν «επί δύο μήνες με μπουλντόζα και που δεν υπήρχε», όπως ισχυρίζεται, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «κανένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν οι βάσεις στήριξης της κεραίας είχαν δεχτεί καταπόνηση ή κάποιο τραυματισμό».

Εδώ και καιρό το οικόπεδο που βρίσκεται η κεραία το διεκδικεί, από την ΕΡΤ, ο δήμος Χανιών, και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, ενώ για την ύπαρξη της κεραίας αντιδρούν και οι κάτοικοι της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ

