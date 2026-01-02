Χάρης Βαρθακούρης: «Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι…»

Προσκεκλημένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης το πρωί της Παρασκευής (2/1).

Ο τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε για τη σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.

«Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα πει ο πατέρας μου» είπε ο Χάρης Βαρθακούρης και πρόσθεσε:

«Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ να είμαι στα πρώτα ονόματα. Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα και αποκτάς μια περηφάνια. Ακόμη κι αν έχεις ανάγκη, δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου».

«Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα πει ο πατέρας μου. Πες ότι πεινάω. Ένας άλλος μπορεί να πάει στο χειρότερο σκυλάδικο για να ζήσει. Εγώ προτιμώ να πεινάσω για να μην πει κάποιος ότι ο γιος του Πάριου τραγουδά και δεν το έχει εξασφαλίσει; Έχω δει τον πατέρα μου να τραγουδά στα καλύτερα μαγαζιά όλων των εποχών. Έχω κάποια στάνταρ», είπε ο Χάρης Βαρθακούρης.

