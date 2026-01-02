e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 9 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ, θα διατεθούν 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

Πληρωμές
Φωτογραφία: Unsplash.com

Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

12:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025

Στο 8,2% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρη...
08:23 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πώς λειτουργούν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει με τις τράπεζες

Λόγω της καθιερωμένης απογραφής μετά την Πρωτοχρονιά τα καταστήματα αλλά και ορισμένα σούπερ μ...
07:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν το νέο έτος τα εισοδήματα από ενοίκια – Οι φοροαπαλλαγές για τις «κλειστές» κατοικίες, ο ΕΝΦΙΑ και οι ανακαινίσεις

Νέο φορολογικό καθεστώς, με σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκ...
07:34 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του  Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρι...
