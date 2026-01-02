Ερντογάν: Ανακοίνωσε συνάντηση με Τραμπ – «Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που ονομάζεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες»

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών μετά την προσευχή της Παρασκευής, ανακοίνωσε πως θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Αυτός ο Φαραώ που ονομάζεται Νετανιάχου δεν θα τη γλιτώσει με όσα έχει κάνει». Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης την ημερομηνία της κρίσιμης συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν λύσεις στην ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι συναντήσεις μου με τον κ. Πούτιν, τον κ. Ζελένσκι και τον κ. Τραμπ συνεχίζονται. Θα υπάρξει μια ακόμη σύνοδος κορυφής στο Παρίσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών μου θα παραστεί εκ μέρους μου. Θα έχω μια ακόμη συνάντηση με τον κ. Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στην Παλαιστίνη» επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Μέχρι τώρα, εμείς, φυσικά ως Τουρκία, δεν έχουμε εγκαταλείψει τη Γάζα, δεν έχουμε εγκαταλείψει την Παλαιστίνη, και ούτε η Γάζα ούτε η Παλαιστίνη θα είναι μόνες στο μέλλον» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν θέλει ο Θεός, μπαίνουμε στο 2026 με έναν πολύ διαφορετικό και πιο δυνατό τρόπο. Φυσικά, αυτός ο Φαραώ που ονομάζεται Νετανιάχου δεν θα τη γλιτώσει με όσα έχει κάνει» πρόσθεσε.