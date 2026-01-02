Ελισάβετ Σπανού: «Δεν θέλω να περνάει ότι είμαι ο σταυροφόρος της μονογονεϊκότητας»

Η Ελισάβετ Σπανού εξομολογήθηκε στον ΑΝΤ1 με χαμόγελο για το παιδί μας πως “είναι το απόλυτο θαύμα! Δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή μου πριν, δεν πίστευα ότι μπορώ να αγαπήσω τόσο, δεν πίστευα ότι μπορώ να έχω τόση χαρά μέσα μου και ότι υπάρχει ένα πλάσμα το οποίο, με το που το κοιτάζω, υπάρχει λευκή σελίδα σε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή σβήνονται όλα, είναι μόνο η Αμέλια και μου δίνει χαρά ό,τι κι αν συμβαίνει».

«Στα 43 μου έμεινα έγκυος φυσικά ενώ πίστευα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω. Το είχα απολέσει σαν σκέψη, σκεφτόμουν ότι δεν θα μου συμβεί. Είχα κάνει κατάψυξη ωαρίου και, σκεφτόμουν, αν κάποια στιγμή θελήσω, θα το προσπαθήσω. Δεν το περίμενα ότι θα μου συμβεί, γι’ αυτό και οι αποφάσεις που πήρα μετά ήταν διαφορετικές» πρόσθεσε.

«Δεν με ενοχλούν τα σχόλια για το γεγονός πως μιλάω ανοιχτά για τη μονογονεϊκότητα. ίσα ίσα που, από όταν μίλησα γι’ αυτό το πράγμα, με έχουν προσεγγίσει πάρα γυναίκες που βιώνουν παρόμοια ή πολύ πιο δύσκολα πράγματα από μένα. Δεν θέλω να περαστεί ότι είμαι ένας τύπος που βγαίνω και διαφημίζω αυτό το πράγμα, με ρωτάνε και απαντάω. Δεν θέλω να περνάει ότι είμαι ο ιππότης ή ο σταυροφόρος της μονογονεϊκότητας και βγαίνω και μιλάω γι’ αυτό» είπε.